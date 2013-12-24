Российский ученый считает, что молодые украинцы не хотят жить в российской цивилизации

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Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии и философии истории факультета философии и политологии СПбГУ Константин Пигров склонен трактовать выступления оппозиции на Майдане Незалежности в Киеве с точки зрения цивилизационного подхода. По словам ученого, события на Евромайдане подтверждают то, что сегодня Россия не может представить другим народам значимого интереса.

"Евромайдан я бы интерпретировал как цивилизационное событие. Дело в том, что молодые украинцы не хотят жить с нами, и не потому что мы, русские, им лично не нравимся. Они не хотят жить в такой форме организации цивилизации. Да мы и сами не хотим. Мы хотели бы уехать за рубеж и там предаваться благополучной жизни, в другой цивилизации. Которую не мы построили", — рассказал Пигров в рамках дискуссии "Имперская идея России: путь в прошлое или в будущее?", организованной Экспертным клубом ИА "Росбалт".

21 ноября правительство Украины заявило о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, мотивировав это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Этот шаг привел к многотысячным акциям протеста в поддержку евроинтеграции Украины и против действующей власти страны.