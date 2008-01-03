Яценюк с самого начала был против отмены депутатской неприкосновенности?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не сомневается, что парламент отменит депутатскую неприкосновенность.

Об этом он заявил в интервью газете «Україна молода» от 3 января.

«Бесспорно, так и будет», - сказал А.ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос о выполнении обещаний об отмене неприкосновенности.

Председатель ВР напомнил, что в парламенте по этому поводу уже зарегистрирован не один законопроект. «Но там есть специфика: чтобы отменить депутатскую неприкосновенность, нужно изменять Конституцию. На это нужно несколько сессий ВР и триста голосов. И это вполне возможно. Пусть кто-то из депутатов только попробует на виду у избирателей не проголосовать», - сказал он.

При этом, по словам спикера, главное - не доводить неприкосновенность до абсурда, когда народный депутат несет ответственность за свои политические высказывания.

В то же время А.ЯЦЕНЮК сознался, что был одним из самых упорных противников лозунга НУ - НС об отмене депутатской неприкосновенности. «Потому что никоим образом не считаю отмену депутатской неприкосновенности ключевым приоритетом. Такой лозунг определил штаб (блока НУ - НС), но, честно говоря, я не считаю, что это было очень разумно», - сказал А.ЯЦЕНЮК.