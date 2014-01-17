Автомайдан покинул Европейскую площадь

Машины Автомайдана уехали с Европейской площади Киева. Также разъезжаются машины антимайдановцев и сейчас их осталось менее десяти из около полсотни, которые были здесь утром.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время вблизи машин остаются представители обеих сторон и журналисты.

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По улице Крещатик со стороны Европейской площади стоит кордон из представителей Евромайдана.

Как сказал один из антимайдановцев, представитель общественной организации “За порядок” Борис Савенков, их машины покинули Европейскую площадь, “чтобы не было конфликта”. Он выразил возмущение в частности по поводу того, что одной из их машин порезали или спустили колеса во время акции.