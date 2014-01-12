На Европейской площади в Киеве собралось около ста машин Автомайдана

Активисты Автомайдана собираются на Европейской площади с целью очередного автопробега к резиденции Президента Виктора Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Европейской площади находится порядка 100 автомобилей, которые продолжают прибывать. Активисты планируют провести под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича". Ранее активисты Автомайдана выступили со сцены Майдана перед участниками Народного вече.

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