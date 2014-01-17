Автомайдан на Европейской площади окружили машины сторонников ПР (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на площади стоят 5-6 машин автомайдановцев и около 50 авто их оппонентов. Возле автомобилей собираются люди. На данное время столкновений между участниками акций не возникло.

В то же время на площадь прибыли охранники Евромайдана, которых можно идентифицировать по спецформе, и подходят другие участники Евромайдана.

Как заявил УНИАН представитель “антимайдановцев” от общественной организации “За порядок” Виктор Андреев, участники их акции настроены мирно.

“Здесь есть машины Автомайдана. Они хотели выезжать и перекрыть движение кортежа Президента. И мы сюда приехали, чтобы этого не допустить. Я объясню для чего. Потому что кортеж Президента охраняют, и может произойти такое, что если будут нападать, им придется применить оружие. Мы не можем этого допустить”, - сказал Андреев.

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Как заявили представители обеих сторон, они намерены пока стоять на Европейской площади и достичь договоренностей исключительно мирным путем.

В то же время, Украинская правда сообщает, что 5 автомобилей окружили более 20 машин активистов АнтиАвтомайдана.

Как сообщил "Украинской правде" активист "Автомайдана" Андрей Рубан, это началось около 8:45 и пока что конфликта нет.

Люди с Майдана Независимости, афганцы и народные депутаты пошли на Европейскую площадь, чтобы не допустить конфликта.

Машины АнтиАвтомайдана обозначены в основном георгиевскими лентами, сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, участники Автомайдана и Евромайдана планировали сегодня с 7.00 утра организоваться в колонны и выстроиться на пути президентского кортежа в так называемый «коридор позора». Сбор участников был объявлен на Европейской площади.