Царев признался, что помог каналу "Россия" готовить сюжет об "ужасах" в Украине

03:07, 17 января 2014
Политика
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Депутат Партии регионов Олег Царев признался, что лично передал российскому ведущему Дмитрию Киселеву проломанный шлем, который якобы принадлежал сотруднику внутренних войск, охранявших администрацию президента во время штурма 1 декабря.

пп

Об этом он заявил в эфире "Громадське ТВ", пишет Украинская правда.

"Киселеву передал шлем я. И я бы на вашем месте подумал о тех людях, которые били металлической трубой этого милиционера, проломили этот шлем, который стал негоден и был списан...", - сказал Царев.

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"Я Дмитрия Киселева знаю очень хорошо. Он мне позвонил - я ему передал. Я готов завтра передать такой же шлем вам, если вы меня попросите...", - добавил он.

Программа Киселева, подготовленная при участии Царева:

Как известно, Киселев в своей программе на "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.

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