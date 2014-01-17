Царев признался, что помог каналу "Россия" готовить сюжет об "ужасах" в Украине
Депутат Партии регионов Олег Царев признался, что лично передал российскому ведущему Дмитрию Киселеву проломанный шлем, который якобы принадлежал сотруднику внутренних войск, охранявших администрацию президента во время штурма 1 декабря.
Об этом он заявил в эфире "Громадське ТВ", пишет Украинская правда.
"Киселеву передал шлем я. И я бы на вашем месте подумал о тех людях, которые били металлической трубой этого милиционера, проломили этот шлем, который стал негоден и был списан...", - сказал Царев.
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"Я Дмитрия Киселева знаю очень хорошо. Он мне позвонил - я ему передал. Я готов завтра передать такой же шлем вам, если вы меня попросите...", - добавил он.
Программа Киселева, подготовленная при участии Царева:
Как известно, Киселев в своей программе на "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.