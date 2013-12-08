Российское ТВ рассказывает о диких евроинтеграторах, показывая "провокаторов" под АП (видео)

Так, ведущий Дмитрий Киселев рассказывает о "диких" евроинтеграторах, их буднях на Майдане, приготовлении пищи (в общих котлах, "блюдо для гурманов – куски сала на раскаленной ржавой бочке"), "системе отопления" (бочках и дровах), ночевках в КГГА ("усталые штурмовики-знаменосцы, европейский стяг намотан на рыболовную удочку, а в глазах – пустота и испуг"), "обмундировании" для участия в "стычках с правоохранителями" – из туристической пенки и скотча, пишет Украинская правда.

Подготовку активистов на Михайловской площади отражать возможный разгон "Беркутом" Киселев называет "древнеафриканским воинским порядком", а грейдер под администрацией президента, на котором провокаторы штурмовали "Беркут" - "боевым слоном".

В сюжет вошел и кадр из-под АП "штурмовика" с цепью.

"Снимок сделан в ходе попытки штурма здания АП, еще до того, как протестующих на Майдане принялись разгонять", - отметил Киселев.

"Случись такое в Америке, парня с цепью пристрелили бы на месте. А для Киева, выходит, с точки зрения американцев и просвещенной Европы, такое "хорошо", что ли?", - отмечает ведущий.

Как известно, стычки с "Беркутом", в результате которых пострадало не менее 200 митингующих и в т.ч. около 40 журналистов, произошли после силового разгона Евромайдана.