Российское ТВ рассказывает о диких евроинтеграторах, показывая "провокаторов" под АП (видео)
В эфир российского телеканала "Россия" вышел сюжет о событиях на Евромайдане в Киеве: зрителям показали "ободранные" будни митингующих и штурм администрации президента "штурмовиками-провокаторами", которых выдали за активистов с Майдана.
Так, ведущий Дмитрий Киселев рассказывает о "диких" евроинтеграторах, их буднях на Майдане, приготовлении пищи (в общих котлах, "блюдо для гурманов – куски сала на раскаленной ржавой бочке"), "системе отопления" (бочках и дровах), ночевках в КГГА ("усталые штурмовики-знаменосцы, европейский стяг намотан на рыболовную удочку, а в глазах – пустота и испуг"), "обмундировании" для участия в "стычках с правоохранителями" – из туристической пенки и скотча, пишет Украинская правда.
Подготовку активистов на Михайловской площади отражать возможный разгон "Беркутом" Киселев называет "древнеафриканским воинским порядком", а грейдер под администрацией президента, на котором провокаторы штурмовали "Беркут" - "боевым слоном".
В сюжет вошел и кадр из-под АП "штурмовика" с цепью.
"Снимок сделан в ходе попытки штурма здания АП, еще до того, как протестующих на Майдане принялись разгонять", - отметил Киселев.
"Случись такое в Америке, парня с цепью пристрелили бы на месте. А для Киева, выходит, с точки зрения американцев и просвещенной Европы, такое "хорошо", что ли?", - отмечает ведущий.
Как известно, стычки с "Беркутом", в результате которых пострадало не менее 200 митингующих и в т.ч. около 40 журналистов, произошли после силового разгона Евромайдана.