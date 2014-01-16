Суд на 6 месяцев лишил активиста Автомайдана Пояркова права на управление автомобилем (обновлено)

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Печерского районного суда города Киева Кицюк.

Также, согласно решению суда, Поярков должен уплатить штраф и судебный сбор в размере 36 грн.

Поярков подаст апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о лишении его права на управление автомобилем.

Об этом активист заявил журналистам после окончания соответствующего судебного заседания.

По его словам, инспектор ГАИ, который в качестве свидетеля присутствовал на судебном заседании, заявил, что вообще не помнит лица водителя. Также инспектор заявил в суде, что остановил автомобиль Пояркова по соответствующему приказу, полученному по радиосвязи от своих коллег, потому что ему передали, что якобы на автомобиле Пояркова не виден регистрационный номер, на котором были посторонние предметы.

Поярков заявил, что намерен подать апелляцию на решение Печерского районного суда, а до того все равно будет ездить на автомобиле, поскольку права у него еще не изъяты.

Также он сказал, что не прекратит свою деятельность как активист Автомайдана, а если апелляционный суд все-таки примет решение об окончательном изъятии у него водительского удостоверения, то будет управлять своим автомобилем, пользуясь удостоверением, полученным в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, Поярков заявил, что считает решение Печерского райсуда о временном лишении его права на управление автомобилем политическими репрессиями против Автомайдана.

Как сообщал УНИАН, 6 января на трассе под Киевом работники ГАИ задержали Пояркова, пытались забрать водительские права и подписать протокол об отказе от остановки по требованию инспектора.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева лишил активиста Автомайдана Сергея Хаджинова права управлять автомобилем на три месяца. председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк после заседания суда заявил, что на это решение будет подана апелляция, а в случае ее неудовлетворения оппозиция обратится в Европейский суд по правам человека.