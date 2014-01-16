В Раде объявили перерыв на 30 минут

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник объявил перерыв в работе парламента на 30 минут.

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Как передает корреспондент УНИАН, перерыв он объявил после принятия ряда законопроектов без обсуждения и голосования за них путем поднятия рук.