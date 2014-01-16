Рада приняла бюджет-2014

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 249 из 261 зарегистрированного в сессионном зале народного депутата.

Против проголосовал один депутат, воздержался тоже один.

Заседание Рады открыл первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник из сессионного зала, поскольку трибуна была заблокирована депутатами от оппозиции. Он предложил главе бюджетного комитета Евгению Геллеру представить заключение комитета со своего места в правительственной ложе в связи с тем, что «парламент не может работать в нормальном режиме».

Глава бюджетного комитета Евгений Геллер представил заключение бюджетного комитета со своего места в правительственной ложе.

«Комитет принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год (№3000 от 19 декабря 2013 года - УНИАН) за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом было запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокировали работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

15 января лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что бюджет подготовлен, и 16 января его можно принимать в целом. Он не исключил возможности выездного заседания ВР из-за создания оппозицией “нестерпимых условий” работы.

Бюджетный комитет, согласно обнародованному на сайте парламента заключению от 16 января, принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год с учетом предложений комитета.