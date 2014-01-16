Луценко: Власть сама знает, что глубоко неправа

Об этом он сказал в интервью газете КоммерсантЪ-Украина.

“Я считаю, что Президент обязан это сделать. Я не знаю, может ли он себе это позволить. Но я уверен, что если он все еще Президент Украины, а не губернатор Малороссии, то он обязан выходить на формат переговоров. Каких - это его вопрос. Если Президент думает о стране и, скажем прямо, о своей безопасности, о будущем своей семьи, он обязан вести переговоры”, - сказал Луценко.

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По словам Луценко, вся цепочка действий власти против демонстрантов является работой против них. “Мне кажется, это очевидно и для украинцев, и для международных наблюдателей. Но почему так происходит? Потому что у этой власти нет других способов. Она сама знает, что глубоко неправа. Она сама знает, что глубоко нелюбима. На самом деле сегодняшняя власть, как писал историк Ключевский, "сидит на штыках, прикрытая газетой". В нашем случае - власть подперта дубинками спецназа и закрыта телевизором. И власть это прекрасно понимает. У нее нет других ответов, кроме насилия и лжи. Нет, еще есть подкуп. И на большее она не способна. Поэтому требовать от нее логики, которая не будет нас удивлять, требовать от нее действий, которые не будут убеждать весь мир в авторитарности украинской власти, невозможно. У них нет других инструментов. Таким инструментом мог бы быть, например, круглый стол. В любой стране миллионный митинг автоматически приводит к переговорам власти с оппозицией. У нас же произошла их имитация”, - добавил сказал Луценко.