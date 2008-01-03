В 2008 году увеличилась помощь при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка в 2008 году будет предоставляться в размере 12 тыс. 240 грн. – на первого ребенка, 25 тыс. грн. – на второго ребенка, 50 тыс. грн. – на третьего и следующих детей.

Об этом говорится в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который был обнародован в газете «Урядовый курьер» от 31 декабря 2007 года.

«Выплата помощи осуществляется единовременно при рождении первого ребенка в сумме 4 тыс. 800 грн., второго ребенка – 4 тыс. 840 грн., третьего и следующих детей – 5 тыс. грн., остальная сумма на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и следующих детей – 36 месяцев равными долями», - говорится в бюджете-2008.

Справка УНИАН. Единовременная помощь при рождении ребенка была введена с 1 апреля 2005 года. До конца 2007 года она составляла 8,5 тыс. грн.