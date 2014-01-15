Применение силы против Майдана заставит США рассмотреть широкий спектр санкций в отношении украинской власти

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на сенатских слушаниях относительно политического кризиса в Украине заявила помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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Отвечая на вопрос председателя комитета Сената США по иностранным делам Роберта Менендеса, который сказал рассматривает ли правительство США вопрос санкций и визовых ограничений, госпожа Нуланд ответила: ”Все эти средства в руках правительства есть на столе, включая те, которые вы упомянули”.

Председатель комитета сенатор Менендес (демократ из штата Нью-Джерси) сказал, что санкции и визовые ограничения должны быть ”серьезно рассмотрены, когда мы и в дальнейшем будем видеть применение силы против отдельных граждан, которые лишь мирно демонстрируют в своей стране, чтобы выразить свою оппозицию к нарушениям прав относительно их человеческого достоинства”.