Кернес хочет через референдум сократить количество нардепов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Учитывая то, что в последнее время народные депутаты Украины не исполняют своих обязанностей, не работают в парламенте, систематически совершают уголовные преступления и принимают участие в массовых беспорядках, целесообразной является поддержка многочисленных инициатив граждан Украины о проведении всеукраинского референдума», - говорится в сообщении.

В частности, Кернес предлагает вынести на всеукраинский референдум три вопроса: 1) полная отмена депутатской неприкосновенности; 2) сокращение количества народных депутатов; 3) предоставление избирателям права отзывать депутатов всех уровней, руководителей местных органов власти, городских голов.

Кернес выразил убеждение, что «существует постоянный запрос населения Украины по проведению референдума по этому поводу», и все, кому «небезразлична судьба страны, должны поддержать народную инициативу проведения референдума».

«Нужно срочно предоставить народу Украины возможность реализовать свою инициативу по процедуре, предусмотренной принятым парламентом Законом Украины «О всеукраинском референдуме», - отметили в пресс-службе горсовета.