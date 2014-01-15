Общественность Одессы присоединяется к Гражданской платформе «Майдан»

Целью пресс-конференции участники Гражданской платформы "Майдан" называют объединение и активизацию граждан и СМИ г. Одессы для того, чтобы добиться качественных изменений, как в самом обществе, так и в работе государственных структур. Основной задачей сообщества является создание гражданского контроля за действиями власти. Смысл гражданского контроля состоит в том, чтобы заставить каждого конкретного чиновника выполнять свою главную обязанность – служить обществу, а не личным интересам.

"Наша главная задача в рамках родного города – создать единую площадку, которая впитает все лучшее от киевского Майдана и обеспечит мощное взаимодействие инициативных одесситов со СМИ. Мы хотим дать право быть услышанным каждому. Люди должны понимать, что все изменения зависят только от них. Совместными усилиями реально поставить власть на контроль общества и лоббировать нужные городу инициативы. Наши идеи мы будем сначала обсуждать на нашей странице в социальной сети Facebook, во время акций, личных встреч и ТВ-эфиров, а затем воплощать их в жизнь. Для этих изменений мы должны консолидироваться и создать гражданский контроль за властью. Потому что гражданский контроль - это старт к началу гражданского общества", заявил координатор сообщества ГроМайдан в Одессе Сергей Дубенко.

Гражданская платформа "Майдан" не поддерживает ни одну политическую структуру. В своей работе активисты планируют опираться исключительно на собственные силы: волонтеров, которые действуют по своему собственному решению и пожертвования, которые делают простые люди.

Среди инициативной группы "ГроМайдан Одесса" специалисты различных сфер: правоохранительной, образовательной, экологической, культурной и других. Свою деятельность в рамках города они планируют направить на обеспечение прозрачности работы всех органов городского управления, контроль работы органов одесских систем здравоохранения, образования, дорожных служб, милиции. Кроме того, их акции будут нацелены на защиту культурного наследия, зеленых зон и побережья города Одессы.

"Более 4 лет я занимаюсь проблемами системы образования г. Одессы. Опираясь на свой опыт, хочу сказать: на самом деле, украинское законодательство в образовательной сфере неплохое. Главное - заставить чиновников ему следовать. В этом я буду рада всячески содействовать "ГроМайдану". Потому что нельзя купить себе будущее, его можно только создать", — рассказала глава ОО "Независимый родительский комитет", общественный деятель Татьяна Чубина.

По словам громайдановцев, контроля за действиями власти недостаточно. Нужно не только следить за работой чиновников, но и формулировать задачи, планы и стратегии этих действий. И только такая форма гражданского контроля может полностью перезагрузить власть и построить в Украине цивилизованное, независимое демократичное государство, управляемое гражданским обществом.