Рыбак объявил перерыв в заседании Рады

10:56, 15 января 2014
Политика
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Владимир Рыбак объявил получасовой перерыв в заседании парламента

Рыбак

Сразу после открытия утреннего заседания ВР председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в работе парламента на 30 минут.

Как сообщал УНИАН, утренне заседание Рады открыто, несмотря на блокирование трибуны оппозицией.

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Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 254 народных депутата.

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