Рыбак объявил перерыв в заседании Рады
10:56, 15 января 2014Политика
1627 0
Владимир Рыбак объявил получасовой перерыв в заседании парламента
Рыбак объявил перерыв
Сразу после открытия утреннего заседания ВР председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в работе парламента на 30 минут.
Как сообщал УНИАН, утренне заседание Рады открыто, несмотря на блокирование трибуны оппозицией.
По теме: Трибуна и президиум Рады опять заблокированы
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 254 народных депутата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter