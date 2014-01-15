Рыбак объявил перерыв в заседании Рады

Владимир Рыбак объявил получасовой перерыв в заседании парламента

Сразу после открытия утреннего заседания ВР председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в работе парламента на 30 минут. Как сообщал УНИАН, утренне заседание Рады открыто, несмотря на блокирование трибуны оппозицией. По теме: Трибуна и президиум Рады опять заблокированы Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 254 народных депутата.

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