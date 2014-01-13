Стало известно, кто командовал "Беркутом" под Святошинским РОВД (фото)

Об этом сообщается на странице сообщества "Автомайдан" в Facebook.

На фото - Зева Николай Васильевич, заместитель начальника управления, начальник милиции общественной безопасности, подполковник милиции.

Информацию о нем размещена на стенде информации о сотрудниках Святошинского РОВД в Киеве.

На видео фото Зевы можно увидеть на 2:50 мин.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД в Киеве ”Беркут” побил Луценко и еще несколько человек. Ему разбили голову. По словам его супруги, экс-министр потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут ”возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области госпитализированы 4 пострадавших активиста.