Стало известно, кто командовал "Беркутом" под Святошинским РОВД (фото)
Активисты установили личность, которая управляла действиями спецподразделения "Беркут" во время столкновений с участниками Автомайдана в ночь на 11 января у Святошинского райотдела милиции в Киеве.
Об этом сообщается на странице сообщества "Автомайдан" в Facebook.
На фото - Зева Николай Васильевич, заместитель начальника управления, начальник милиции общественной безопасности, подполковник милиции.
Информацию о нем размещена на стенде информации о сотрудниках Святошинского РОВД в Киеве.
На видео фото Зевы можно увидеть на 2:50 мин.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД в Киеве ”Беркут” побил Луценко и еще несколько человек. Ему разбили голову. По словам его супруги, экс-министр потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.
После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут ”возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области госпитализированы 4 пострадавших активиста.