Митингующие покинули Межигорье и направились к резиденции Медведчука

17:21, 12 января 2014
Политика
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Активисты у резиденции главы государства «Межигорье» составили «документ об отказе» Президента Виктора Януковича получить «повестку в народный суд»

Митингующие снова посетят дом Медведчука / Фото : Валерии Кондратовой

Как передает корреспондент УНИАН, повестку в качестве понятых подписали народные депутаты от оппозиции.

После этого участники Автомайдана и митингующие, которые пришли к резиденции пешком, направились к дому лидера организации «украинский выбор» Виктора Медведчука, который расположен в нескольких километрах от Межигорья.

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