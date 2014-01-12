Митингующие покинули Межигорье и направились к резиденции Медведчука
17:21, 12 января 2014Политика
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Активисты у резиденции главы государства «Межигорье» составили «документ об отказе» Президента Виктора Януковича получить «повестку в народный суд»
Митингующие снова посетят дом Медведчука / Фото : Валерии Кондратовой
Как передает корреспондент УНИАН, повестку в качестве понятых подписали народные депутаты от оппозиции.
После этого участники Автомайдана и митингующие, которые пришли к резиденции пешком, направились к дому лидера организации «украинский выбор» Виктора Медведчука, который расположен в нескольких километрах от Межигорья.
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