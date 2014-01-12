Митингующие покинули Межигорье и направились к резиденции Медведчука

Как передает корреспондент УНИАН, повестку в качестве понятых подписали народные депутаты от оппозиции.

После этого участники Автомайдана и митингующие, которые пришли к резиденции пешком, направились к дому лидера организации «украинский выбор» Виктора Медведчука, который расположен в нескольких километрах от Межигорья.

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