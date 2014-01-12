Возле Межигорья проходит митинг

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас здесь собралось около 200 автомобилей участников Автомайдана, а также большое количество людей, которые идут пешком в Межигорье с трассы Киев-Овруч.

Милиция не препятствовала движению митингующих на повороте в Межигорье, однако за 300 метров до резиденции Президента путь людям перекрыли милицейские автобусы и кордоны милиции. С милицейского громкоговорителя постоянно повторяются призывы к людям разойтись и прекратить несанкционированную акцию. В случае невыполнения этих призывов милиционеры обещают привлечь к ответственности организаторов и участников акции.

Народные депутаты от оппозиции пытались подойти к резиденции, чтобы вручить Президенту «повестку в народный суд» , однако правоохранители не пропустили парламентариев.