Одесский горсовет просит суд вернуть обучение на русском языке

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, в частности, горсовет обратился в Высший административный суд Украины с просьбой отменить постановление Одесского апелляционного административного суда, принятое в декабре. Данный документ, как пояснили в департаменте, отменил решение горсовета №858-VI — №1055-VI от 8 июля 2011 года, согласно которому языком обучения в 199 учебных учреждений Одессы, наряду с государственным, признавался русский.

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В департаменте пояснили, что Высший административный суд принял к производству кассационную жалобу горсовета и своим определением временно (до принятия решения по существу) приостановил действие вышеназванного постановления Одесского административного суда.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2013 года вступило в силу постановление Одесского апелляционного административного суда об отмене решения Одесского горсовета о введении русского языка в учебных заведениях города. Как сообщила пресс-служба Одесской областной организации ВО «Свобода», по иску которой принималось данное постановление, речь о решении горсовета, принятого 8 июля 2011 года, «в части определения русского, как языка обучения и воспитания».

«Коллегия судей признала незаконными решения депутатов, которым в уставы 199 учебных заведений Одессы внесены изменения, согласно которым наряду с государственным украинским языком обучения обязательным языком обучения определяется язык русского национального меньшинства», - сообщили в пресс-службе.