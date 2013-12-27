Одесский суд отменил решение горсовета о введении русского языка в учебных заведениях - Свобода

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской городской организации всеукраинского объединения «Свобода», данное постановление суда вступило в законную силу 26 декабря.

Согласно сообщению, речь идет о решении горсовета, принятого 8 июля 2011 года «в части определения русского, как языка обучения и воспитания».

«Коллегия судей признала незаконными решения депутатов, которым в уставы 199 учебных заведений Одессы внесены изменения, согласно которым наряду с государственным украинским языком обучения обязательным языком обучения определяется язык русского национального меньшинства», - сообщили в пресс-службе.

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В ней добавили, что в связи с этим, городская организация «Свободы» обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку и привлечь к ответственности депутатов городского совета, «которые принимали заведомо незаконные антигосударственные решения».

«Кроме того, мы будем контролировать действия исполнительной службы по обеспечению выполнения соответствующего судебного постановления и настаивать на немедленной перерегистрации уставов 199 учебных заведений», - отметили в «Свободе».

Впервые «Свобода» обратилась с иском в Приморский районный суд в январе 2012 года. Постановлением райсуда от 11 октября 2012 иск оставили без удовлетворения.

«Не соглашаясь с указанным судебным решением, свободовцы подали апелляционную жалобу в Одесский апелляционный административный суд, в котором просили отменить постановление суда первой инстанции как такую, что принятая с нарушением норм материального и процессуального права, без полного выяснения обстоятельств дела, и принять новое постановление, которой их иск удовлетворить. Как следствие после длительных заседаний апелляционный суд таки постановил, что апелляционная жалоба свободовцев подлежит удовлетворению», - заявили в пресс-службе.

Одновременно на официальном сайте Одесского апелляционного административного суда нет информации по данному решения.