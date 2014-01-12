На Майдане началось Народное вече. Онлайн-трансляция

15:00

Со сцены Майдану назвали задачи оппозиции в парламенте. Также на голосование участникам вече вынесли предложение обратиться к США и ЕС с просьбой ввести санкции в отношении украинских чиновников.

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14:30

Участники Народного вече на Майдане Незалежности проголосовали за то, чтобы обратиться к США и ЕС с просьбой ввести санкции в отношении министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и других представителей украинской власти.

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13:40

Перед вече выступают оппозиционные политики. Как передает корреспондент УНИАН, количество участников вече возросло до нескольких десятков тысяч.

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13:15

Со сцены к Майдану обратились Петр Порошенко и Ирина Луценко. Бизнесмен среди прочего пообещал, что победа Майдана освободит украинскую экономику от давления силовиков. Жена Юрия Луценко процитировала древний баскский девиз, призывая Майдан стоять до конца.

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13:00

На Майдане выступили священнослужители и активисты Автомайдана, после них слово взяла певица Руслана, которая подчеркнула мирный характер протеста и напомнила, что акции протеста продолжаются уже свыше 50 дней, сказав, что это информация для "технологов".

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Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 12.00 на Майдане собралось около 10 тысяч человек, но люди продолжают прибывать, несмотря на дождь, который идет в Киеве.

Сейчас люди заполнили площадь перед сценой. Несколько сотен людей стоят на пешеходном мосту через улицу Институтскую.

Как ожидается, сегодня на Народном вече будут объявлены дальнейшие планы митингующим Евромайдана.

Нынешнее вече - первое в новом, 2014 году.

Прямые включения с Майдана.

Радио Свобода

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