На Майдане собралось несколько десятков тысяч человек (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, если на 12 часов на центральной площади Киева, несмотря на дождь, было около 10 тысяч митингующих, то сейчас количество людей увеличилось в несколько раз.

Сегодня на Народном вече, первом в этом году, планируется объявить план дальнейших действий.

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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты Автомайдана планируют провести под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича".

На Европейской площади для автопробега собралось более ста автомобилей.