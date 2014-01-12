На Майдане собралось несколько десятков тысяч человек (фото)
13:46, 12 января 2014Политика
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На Майдане Незалежности Народное вече проводят несколько десятков тысяч человек
Народное вече 12 января / Фото: Александр Аронец
Как передает корреспондент УНИАН, если на 12 часов на центральной площади Киева, несмотря на дождь, было около 10 тысяч митингующих, то сейчас количество людей увеличилось в несколько раз.
Сегодня на Народном вече, первом в этом году, планируется объявить план дальнейших действий.
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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты Автомайдана планируют провести под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича".
Народное вече 12 января / Фото: Арсен Аваков
На Европейской площади для автопробега собралось более ста автомобилей.
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