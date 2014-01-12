На Майдане собралось несколько десятков тысяч человек (фото)

13:46, 12 января 2014
Политика
10759 0

На Майдане Незалежности Народное вече проводят несколько десятков тысяч человек

Народное вече 12 января / Фото: Александр Аронец

Как передает корреспондент УНИАН, если на 12 часов на центральной площади Киева, несмотря на дождь, было около 10 тысяч митингующих, то сейчас количество людей увеличилось в несколько раз.

Сегодня на Народном вече, первом в этом году, планируется объявить план дальнейших действий.

По теме: На Майдане началось Народное вече. Онлайн-трансляция

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты Автомайдана планируют провести под резиденцией Президента очередную акцию под названием "Повестка для Януковича".

Народное вече 12 января / Фото: Арсен Аваков

На Европейской площади для автопробега собралось более ста автомобилей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter