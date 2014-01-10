Суд оставил под стражей обвиняемого в управлении бульдозером во время штурма АП Кадуру

Информацию об этом УНИАН подтвердили в прокуратуре города Киева.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченковский райсуд осудил активистов Майдана Андрея Дзиндзю и Владимира Кадура к двум месяцам заключение в порядке меры пресечения.

Мужчин обвиняют в том, что именно они управляли бульдозером во время штурма Администрации Президента на улице Банковой 1 декабря. Кроме того, Дзиндзя и Кадура якобы совершили покушение на жизнь сотрудников спецподразделения «Беркут». За это им грозит от 9 до 15 лет.

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23 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний», который Верховная Рада приняла 19 декабря.

Законом предусмотрено, что участники акций протестов и массовых мероприятий признаются не имеющими судимости.

Законом, авторами которого являются народные депутаты от «Батькивщины» Павел Петренко, «УДАРа» Валерий Карпунцов, «Свободы» Олег Махницкий и Партии регионов Юрий Мирошниченко и Нестор Шуфрич, предусматривается освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий по их действиям и решениям в период с 21 ноября 2013 года и до дня вступления в силу закона.

Все уголовные производства и производства относительно совершения административных правонарушений, открытые по поводу указанных выше событий, подлежат закрытию.

Кроме того, новые уголовные производства и производства относительно совершения административных нарушений не могут быть открыты по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона.

Также лица, привлеченные к уголовной ответственности, ответственности за административные правонарушения по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона, подлежат освобождению от ответственности и признаются не имеющими судимости, ответственности за административные правонарушения.

Уполномоченные органы должны принять решения, вытекающие из данного закона, в течение 10 дней со дня вступления его в силу.