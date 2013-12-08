Участники автомайдана устроили акцию протеста под Лукьяновским СИЗО

Более 50 машин приехали под Лукьяновское СИЗО. Они сигналили и требуют от Государственной пенитенциарной службы отпустить Дзындзя и Владимира Кадура. Сколько они будут стоять под СИЗО, активисты не говорят.

Накануне Шевченковский районный суд приговорил Дзындзю и бизнесмена Кадура к 2 месяцам тюрьмы в качестве меры пресечения. Их обвиняют в том, что именно они руководили бульдозером во время штурма Администрации президента Украины на улице Банковой.

Дзындзя и Кадур якобы покушались на жизнь сотрудников спецподразделения «Беркут». За это их могут посадить за решетку на от 9 до 15 лет, а то и приговорить к пожизненному заключению.

Активисты автомайдана убеждены, что осуждены невиновны. Родные и друзья уверяют, что мужчины между собой не знакомы. В знак протеста против решения судьи, накануне ночью автомобилисты блокировали выезды из здания суда.

Сегодня в милиции заявили о доказательстве причастности обоих задержанных к тракторной атаке на Банковой. В МВД отметили, что один из мужчин отбирал ключи от бульдозера, а другой - управлял машиной.

В свою очередь адвокат обвиняемых утверждает, что таких доказательств ему не показывали.

«Таких доказательств мне, как стороне защиты, не предоставляли. Более того, даже суду не предоставляли таких доказательств, чтобы обвиняемых держали под стражей», - сообщил адвокат Евгений Грушовец.

Защитник также рассказал, что дома в Кадура милиция провела обыск с многочисленными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. По его мнению, это может послужить для фальсификации доказательств.

Как сообщал УНИАН, журналиста Дзындзю задержали за участие в драке на улице Банковой возле администрации президента Украины 1 декабря.