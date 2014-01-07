Кличко: оппозиция должна выдвинуть единого кандидата на президентских выборах

«Когда мы объединяемся - мы сила. Объединившись на Майдане, в политике, только объединив наши усилия, мы победим», - подчеркнул Кличко.

Он поздравил всех с Рождеством и отметил, что на Майдане царит праздничный, но решительный настрой. «Вчера вечером я ходил по палаткам, приветствовал людей, общался с ними. Все говорят: сдаваться мы не собираемся. И все говорят о полной смене власти и спрашивают способна ли оппозиция выдвинуть единого кандидата», - отметил лидер «УДАРа».

«Демократические силы должны выдвинуть и поддержать единого кандидата на президентских выборах. Я об этом заявил давно и мнения своего не изменил. Как мы можем говорить о единой команде, когда будет идти несколько кандидатов? Разве не это сегодня нужно власти, чтобы растянуть голоса и во втором туре устроить жестокий сюрприз?», - отметил Кличко.

Лидер «УДАРа» отметил, что отдельно власть будет давить всех, чтобы во второй тур вышел технический кандидат. «Как мы можем говорить, что идет от оппозиции несколько кандидатов, чтобы якобы обезопасить того, кто потом выиграет? Не надо иллюзий - мы должны быть ответственными и не допустить этого», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в первом туре президентских выборов будут участвовать лидеры всех трех оппозиционных политических сил, заявил председатель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

Об этом Яценюк сказал в эфире "5 канала", напомнив, что такое решение было принято еще в мае 2013 года.

"18 мая прошлого года мы подписали соглашение трех политических сил, где четко определились с тем, что единый кандидат получит поддержку во втором туре. Соглашение четко сформулировало следующий подход: в первом туре все кандидаты от оппозиции проходят как праймериз, а во втором туре тот, кто получит лучший результат, получит поддержку всех оппозиционных сил", - сказал Яценюк.

По его словам, в 2014 году три оппозиционные силы - «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» должны сформировать единую команду.

«Эта команда не просто пойдет на выборы, не просто их выиграет, а докажет всему миру, что Украина способна производить изменения, и после 2015 года она будет фактическим членом Европейского Союза», - подчеркнул Яценюк.