СБУ задержала киевского хакера под ником "Stalin" за похищение из банков более $ 9 млн

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, по данным СБУ, он причастен к несанкционированному вмешательству в работу компьютерных систем одного из иностранных банковских учреждений, в результате чего в 2008 году было похищено более 9 млн дол.

Отмечается, что правонарушитель был зарегистрирован в сети Интернет под псевдонимами «4х4» и «Stalin».

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задержали 38-летнего киевлянина. По месту жительства задержанного в частном доме был проведен обыск и изъято специальное компьютерное оборудование и огнестрельное оружие.

Злоумышленник также подозревается в совершении противоправной деятельности, связанной с изготовлением, продажей и использованием скимингового оборудования (так называемых накладок на банкоматы), которые используют для получения реквизитов платежных карточек для последующего незаконного снятия средств с банковских счетов граждан Украины.

Теперь в рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.190 и ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины Службой безопасности Украины осуществляются следственные действия, говорится в сообщении.