В Черкассах участники Евромайдана пикетировали прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 активистов провели акции под прокуратурой Черкасской области, прокуратурой Черкасс и Домом правосудия. Таким способом они хотели привлечь внимание властей к агрессивным действиям милиции во время проведения мирных акций в городе.

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По словам руководителя областной организации «Батькивщины» Анатолия Бондаренко, «в прокуратуре целый отдел занимается надзором за действиями милиции, но прокуратура не вмешивается в произвол милиции на мирных акциях протеста».

Пикетчики прошли по бульвару Тараса Шевченко, скандируя: «Мы идем в суд! Слава Украине! Вставай, Черкассы!».

К пикетчикам вышла помощник прокурора Черкасс, которая приняла от них устное обращение с требованием провести служебную проверку действий спецподразделения «Грифон» во время мирной акции 5 января. Помощник прокурора пообещала передать заявление прокурору города и провести служебную проверку деятельности работников милиции, сообщил Бондаренко. Он также заявил, что если прокуратура не отреагирует на заявление, то активисты будут пикетировать здание постоянно и будут приходить к должностным лицам домой.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Черкассах работники милиции спецподразделения «Грифон» силой не дали провести показ документального фильма о Межигорье.