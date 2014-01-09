Сегодня в Черкассах будут отмечать 60-летие создания области

Черкасская область образована 7 января 1954 Указом Президиума Верховного Совета СССР из районов Киевской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областей. Административный центр Черкасской области - город Черкассы.

Также на территории области находится географический центр Украины на северной окраине села Марьяновка неподалеку от районного центра - города Шпола. Площадь области составляет 20,9 тыс. кв км, что составляет 3,46 % территории государства (18 место в стране). Согласно административно -территориального деления область состоит из 20 районов, 16 городов, из них 6 городов областного подчинения (Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Умань).

В состав области входят 15 поселков городского типа, 723 села и 101 поселок, которые подчинены 16-ти городским, 15 -ти поселковым и 525- ти сельским советам.

В рамках празднования юбилея, сегодня в селе Мошны Черкасского района состоится открытие музея Тараса Шевченко. Участие в открытии музея примет Вице - премьер - министр Украины Константин Грищенко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс - службе Черкасской облгосадминистрации, музей в селе Мошны рассказывать посетителям о страницах биографии Шевченко во время его последнего путешествия Украина. Во время визита в Черкасскую область Вице - премьер Грищенко ознакомится с ходом строительства Черкасского областного перинатального центра и деятельностью областной лечебно- консультативного центра. Он также примет участие во вручении ключей от автомобилей 42 ветеранам Великой Отечественной войны.

На этом программа празднований не ограничится, силами местных властей и населения запланирован целый ряд различных мероприятий посвященных юбилею области.