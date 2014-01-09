Майдан объявил о создании стачкома

Об этом заявила Руслана на брифинге в пресс-центре штаба национального сопротивления по итогам заседания Совета ВО "Майдан", сообщает сайт "Батькивщины".

Певица призвала активистов на местах координировать все свои действия со Штабом в Киеве. Также, по словам Русланы, обсужден план действий организации Майдана, вопросы улучшения мобилизации, увеличение присутствия творческой составляющей, в частности, привлечение арт-сектора, групп публичного обсуждения планов и т.д.

Руслана сообщила, что есть план действий Майдана, в котором по пунктам расписаны все мероприятия, которые планируются в течение месяца.

В свою очередь активист Зорян Шкиряк сообщил о том, что Майдан не будет просто стоять: "Акции протеста будут мирными, но динамичными и достаточно жесткими".

"Мы в этом месяце будем активно напоминать власти, что Майдан стоит, что Украина живая и Майдан не пойдет до тех пор, пока позорный преступный режим не будет устранен", - добавил Шкиряк.

В свою очередь активист Майдана Игорь Луценко во время брифинга сообщил о присоединении к ВО "Майдан" Народного руха Украины и Конгресса украинских националистов.