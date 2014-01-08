Генпрокуратуру пикетируют около 300 активистов Майдана

Об этом сообщает 5 канал.

В руках митингующие держат флаги партий «Свобода», «УДАР» и Евросоюза.

Из громкоговорителей звучат речи активистов. Они нарекают на непрозрачную работу Генпрокуратуры и скандируют: "Пшонку – под арест!" и "Свободу политзаключенным!".

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Вместе с тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины (фракция «Батькивщина») Александра Бригинца, генерального прокурора Виктора Пшонки нет на рабочем месте.

Бригинец вместе с другими депутатами - Андреем Павловским, Александрой Кужель, Игорем Сабием и Игорем Швайкой – пришли в ГПУ требовать от Пшонки предоставить им информацию о ходе расследования дел о незаконных действиях милиционеров во время массовых акций протеста в конце прошлого года и активистов Евромайдана.

Поскольку генпрокурора нет на рабочем месте, то депутаты пошли уточнять ситуацию к заместителю генпрокурора Юрию Ударцову, где требовали вызвать руководителя отдела кадров Генпрокуратуры, который бы объяснил, согласно какому решению и закону генпрокурор не выходит на работу. Начальник управления по рассмотрению обращений категорически отказался вызвать на встречу с депутатами руководителя отдела кадров.