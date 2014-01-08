Сегодня Автомайдан будет пикетировать Минздрав и МВД из-за Чорновол
Активисты Автомайдана уверены, что Министерство здравоохранения давит на врачей, которые лечат избитую журналистку Татьяну Чорновол.
Об этом написал активист Автомайдана Игорь Луценко на своей страничке в социальной сети Facebook.
"Минздрав давит на "Борис", чтобы те выгнали Таню Чорновол на улицу, не долечив. Это для того, чтобы дело не смогли квалифицировать, как таковое, что включает тяжкие телесные повреждения. Итак, стартуем с Майдана в десять часов в среду, 8 января. Сначала мы пойдем к Захарченко в МВД, напомним им о необходимости быстро расследовать нападение, а далее - к Богатыревой в Мариинский", - написал Луценко.
Напомним, Чорновол категорически отказалась от лечения дома не смотря на предложения врачей. Позже муж журналистки заявил, что заявление Минздрава о ее "удовлетворительном" состоянии здоровья является неправдивым.
Как известно, в ночь на 25 декабря журналистку Черновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание. В рамках расследования задержано пятеро подозреваемых.