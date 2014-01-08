Сегодня Автомайдан будет пикетировать Минздрав и МВД из-за Чорновол

Об этом написал активист Автомайдана Игорь Луценко на своей страничке в социальной сети Facebook.

"Минздрав давит на "Борис", чтобы те выгнали Таню Чорновол на улицу, не долечив. Это для того, чтобы дело не смогли квалифицировать, как таковое​​, что включает тяжкие телесные повреждения. Итак, стартуем с Майдана в десять часов в среду, 8 января. Сначала мы пойдем к Захарченко в МВД, напомним им о необходимости быстро расследовать нападение, а далее - к Богатыревой в Мариинский", - написал Луценко.

Напомним, Чорновол категорически отказалась от лечения дома не смотря на предложения врачей. Позже муж журналистки заявил, что заявление Минздрава о ее "удовлетворительном" состоянии здоровья является неправдивым.

Как известно, в ночь на 25 декабря журналистку Черновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание. В рамках расследования задержано пятеро подозреваемых.