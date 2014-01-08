Евромайдановцы пикетируют Генпрокуратуру

Об этом в Twitter сообщил народный депутат Игорь Швайка.

По его словам, у пикетчиков возникли проблемы с доставкой звуковой аппаратуры.

"Пикетируют Генпрокуратуру. На въезде к Ризницкой "случайно" потерялись ключи от шлагбаума. Озвучка не может заехать", - написал нардеп.

Также сегодня участники Автомайдана будут пикетировать министерства здравоохранения и внутренних дел из-за дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол.