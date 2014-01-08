Евромайдановцы пикетируют Генпрокуратуру
11:21, 08 января 2014Политика
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Участники Евромайдана отправились пикетировать Генеральную прокуратуру Украины с требованием прекратить преследование активистов массовых акций протеста
Генеральную прокуратуру пикетируют
Об этом в Twitter сообщил народный депутат Игорь Швайка.
По его словам, у пикетчиков возникли проблемы с доставкой звуковой аппаратуры.
"Пикетируют Генпрокуратуру. На въезде к Ризницкой "случайно" потерялись ключи от шлагбаума. Озвучка не может заехать", - написал нардеп.
Также сегодня участники Автомайдана будут пикетировать министерства здравоохранения и внутренних дел из-за дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол.
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