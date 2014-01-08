В Канаде сошли с рельсов цистерны с газом и нефтью

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщила представитель местных властей Шэрон Деуитт, ЧП произошло в лесистой местности примерно в 5 км от городка Пластер-Рок, в котором проживают 1 тыс. человек.

"Информации о пострадавших пока не поступало, - отметила она. - Живы также машинист и его помощник. В порядке предосторожности эвакуированы жильцы примерно 20 домов, расположенных в радиусе 2 км от места крушения. Согласно первичным данным, большая часть из 112 вагонов в этом составе вообще ничем не загружена. Ситуация находится под контролем".

Пожарные предполагают, что в скором времени пламя погаснет самостоятельно, так как выгорит все топливо в опрокинувшихся цистернах.

Летом прошлого года в центре канадского городка Лак-Межантик (провинция Квебек) сошел с рельсов и взорвался состав из 72 цистерн с сырой нефтью, следовавший в США. В результате той катастрофы погибли почти 50 человек.

В октябре 2013 года в канадской провинции Альберта сошли с рельсов и перевернулись девять цистерн с сжиженным газом и четыре с нефтью. После аварии загорелись три цистерны с сжиженным газом. В районе катастрофы, произошедшей в 80 км к западу от столицы провинции - Эдмонтона, было объявлено чрезвычайное положение.

В ноябре минувшего года в американском штате Алабама сошли с рельсов 20 цистерн с сырой нефтью. На месте ЧП произошел пожар. Жертв и пострадавших не было.