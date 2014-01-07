Во Львовской области неизвестные разрушили постамент на месте захоронения советских воинов

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

В городе Глиняны Золочевского района в ночь на 6 января неизвестные разрушили надмогильное сооружение, установленное на месте захоронения воинов. На постаменте, где установлены две фигуры советских солдат, разрушена голова одной из фигур, у другой фигуры отсутствуют голова и одна рука, частично повреждена вторая рука.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения). За такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сооружение находится на балансе Глинянского городского совета, памятником архитектуры не является, было установлено, ориентировочно, в 1953 году.