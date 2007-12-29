Ставнийчук объясняет отмену 25 указов Ющенко

Заместитель главы Секретариата Президента, Представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что 29 января 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал 25 указов об утрате действия указов главы государства, которыми останавливались действия актов предыдущего Кабинета Министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«24 декабря 2007 года новый состав Кабинета Министров Украины принял соответствующее постановление, которым отменил 34 постановления и распоряжения предыдущего Кабмина, как не соответствующие Конституции Украины. В связи с этим Президент Украины, соответственно, подписал ряд Указов, которыми признал утратившими действие те его Указы, которые практически с весны 2007 года и по декабрь 2007 года останавливали незаконные, неконституционные акты прежнего Кабмина», – сказала М.СТАВНИЙЧУК.

«Таким образом исчезли собственно основания остановки соответствующих актов и направления их на изучение на предмет неконституционности в Конституционный Суд Украины», – заметила заместитель главы Секретариата Президента.

Комментируя отмену этого ряда актов, М.СТАВНИЙЧУК отметила: «Президент Украины считает, что это чрезвычайно важный шаг, поскольку среди тех актов, которые им останавливались, был целый ряд резонансных, важных с точки зрения экономического развития Украины, обеспечения экономической безопасности государства».

По ее словам, среди этих актов – постановление Кабмина «Об управлении государственными корпоративным правами закрытого акционерного общества «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта»; распоряжение Кабинета Министров «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

«Эти резонансные постановления и распоряжения предыдущего правительства были остановлены Президентом Украины в интересах украинского народа», – также отметила М.СТАВНИЙЧУК.