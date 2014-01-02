Дальнейшее развитие ЕС решается и в Киеве - евродепутат

Об этом евродепутат, которая встречала Новый год на Евромайдане в Киеве, заявила в интервью Немецкой волне.

В ответ на вопрос «Что побудило Вас прибыть сюда еще раз именно на Новый год?», Хармс отметила: «Мне важно, чтобы не обрывался контакт Брюсселя с Евромайданом. В то же время меня очень взволновали сообщения о нападении на журналистку Татьяну Чорновол, а также других активистов Евромайдана в регионах. Нужно было засвидетельствовать, что украинская тематика, проблемы, которые здесь волнуют людей, а также изменения, которых они хотят, и в дальнейшем беспокоят политиков как в Германии, так и в Брюсселе. Поэтому нынешнее посещение Киева - это не просто возможность отпраздновать Новый год. Мой визит в Киев - показать, что для меня, а также других европейских политиков Украина не исчезает с радаров и не подвигается на задний план другими, более актуальными новостями».

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По убеждению депутата Европарламента, «дальнейшее развитие Европейского Союза, развитие демократии, прав и свобод человека и правового государства на всем европейском континенте решается также и здесь, в Киеве. И все больше людей в Европе понимают, что граждане Украины выступают за правовое государство, за нормальную жизнь в своей стране, а не за "управляемую демократию" как ее называют некоторые безрассудные политологи и которую навязывает Украине Президент России Владимир Путин».

Хармс рассказала, что она вышла на Майдан еще после обеда 31 декабря. «Сама, без украинского сопровождения, тайно, я бы сказала. Меня поразило, что на глазах люди все прибывали, и все они очень радовались тому, что встретят Новый год именно на Майдане. Кому-то со стороны, возможно, казалось, что люди будто заставляют себя выходить на улицу, но этой ночью я увидела, сколько восторга и радости доставляет людям Евромайдан: его организация, жизнь и поддержка», - сказала евродепутат.

По ее словам, во время нынешнего визита в Киев она общалась с представителями оппозиции и будет продолжать эти встречи, в частности, будет разговаривать с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорием Немырей.

Также у нее запланированы и встрече с представителями общественности, активистами Евромайдана. «Одна из основных моих задач - обобщить ситуацию. Дело в том, что я сама оказалась в политике, выйдя из общественного движения. Поэтому мне хорошо известно, какими могут быть противоречия между политикой и социальными инициативами, тем более, что в Украине сейчас все намного сложнее, чем это было когда-то в Германии. Как мне кажется, интересы каждого из демократов в Украине должны быть направлены на сохранение единства своих рядов и цели», - сказала Хармс.

«Я общаюсь и с теми, кто не играет никакой политической роли, пытаюсь узнать и мнение обычных украинцев о происходящем. Становится очевидным, что речь идет о чем-то совсем простом и непритязательном - украинцы хотят нормального государства, нормальной жизни, при которой они могут положиться на государство, его институты и на избранный ими парламент. И если эта цель будет оставаться, тогда все удастся», - сказала депутат Европарламента.