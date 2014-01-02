В Польше пьяный водитель сбил насмерть шестерых пешеходов

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, еще двое пострадавших детей находятся в больнице, состояние одного ребенка тяжелое.

Случай произошел в городке Камень Поморский на побережье Балтийского моря.

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«Предварительное расследование свидетельствует, что 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на тротуар, где сбил группу пешеходов. В итоге погибли шесть человек, а двое попали в больницу. Среди жертв - пятеро взрослых и один ребенок, который скончался в машине скорой помощи. Еще двое детей находятся в больнице», - отметили в полиции.

Среди погибших - местный работник правоохранительных органов с женой и ребенком.

Задержанный мужчина, который не пострадал в происшествии, имел в крови 2 промилле алкоголя.

Польские медиа сообщают, что глава польского правительства Дональд Туск в связи с этим случаем собрал сегодня специальное совещание с участием министров внутренних дел и юстиции.

Глава МВД Бартоломей Сенкевич, комментируя дело, назвал самой большой проблемой с пьяными водителями в Польше то, что общество в целом толерантно относится к тем, кто садится за руль под воздействием алкоголя.

Он также назвал бессмысленным дальнейшее ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом состоянии, напомнив, что действующее польское законодательство предусматривает за подобные правонарушения наказание до 15 лет тюрьмы.

В то же время, по его словам, нередко польские суды выносят пьяным водителям значительно более мягкие приговоры.