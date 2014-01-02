Евромайдан в Киеве готовится к Рождеству

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве пока еще немного людей. Сейчас возле сцены собрались около 50 человек.

По теме: Десятки тысяч украинцев встретили Новый год на Майдане Незалежности

Как объяснили корреспонденту УНИАН активисты Майдана, сейчас подавляющее большинство людей еще отдыхают в палатках после празднования Нового года, а часть участников акции на несколько дней разъехались по домам. Они также отметили, что большое количество людей собирается встретить Рождество на Майдане Незалежности в столице, поэтому подготовка к празднованию, по их словам, будет не менее ответственной, чем к встрече Нового года.

В данное время со сцены к людям, которые утром пришли на Майдан, обращаются участники акции с речами и своим виденьем происходящего в стране. Они также призывают людей не покидать Майдан.