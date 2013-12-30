Состояние Чорновол “понемногу улучшается” - муж

Муж пострадавшей от рук злоумышленников журналистки Татьяны Чорновол Николай Берцовый заявляет, что состояние его жены “понемногу улучшается”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Состояние стабильное, понемногу оно улучшается. Сегодня Татьяну перевели из реанимации в палату”, - сказал он.

По словам Берцового, Татьяна считает причиной избиения свою журналистскую и общественную деятельностью. Об этом, по словам супруга, свидетельствует много “совпадений, которые совпадениями даже не назовешь”.

Он также сообщил, что последний материал, который готовила Чорновол, касался так называемого нового Межигорья, которое строится для Президента Украины Виктора Януковича. “Были уже отсняты материалы, были собраны доказательства, что это строится для Виктора Федоровича Януковича”, - сказал Берцовый. Он также отметил, что Чорновол просила передать общественности, что ее не запугали, и “она всеми силами рвется в бой”.

Как сообщалось, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол, которая ехала на своем автомобиле, жестоко избили на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

В рамках расследования были задержаны пятеро подозреваемых. 27 декабря четырех из них взяли под стражу до 23 февраля. Среди арестованных - Александр Храмцов, на которого был зарегистрирован Porsche Cayenne, в котором ехали нападавшие. Также арестован Сергей Котенко. Он не отрицает, что находился в автомобиле, но утверждает, что был на заднем сидении. Котенко заявил, что хотел продать машину, а к избиению причастны потенциальные покупатели, которых он не знает. Кроме того, взят под стражу старший брат Котенко Александр, и Андрей Насиковский, у который Сергей Котенко ночевал после событий, связанных с избиением журналистки. Фамилия пятого фигуранта пока не известна.

В МВД только сообщили, что это 34-летний житель Днепродзержинска Днепропетровской области, который работал в охранной структуре. По его словам, он приехал в Киев покупать автомобиль Porsche Cayenne. Из показаний фигуранта вытекает, что он лично принимал участие в избиении потерпевшей, отметили в милиции.