Следствием по делу Чорновол допрошено свыше 50 свидетелей - милиция

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

При этом отмечается, что по делу назначено около двух десятков экспертиз – в частности, дактилоскопическая, трасологическая, цитологическая, молекулярно-генетическая и тому подобное.

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«В настоящее время обработаны результаты химической экспертизы, в соответствии с которой, фрагменты красок, находящихся на автомобилях полностью совпадают. Это позволяет сделать выводы о том, что следствием изъяты именно те автомобили, в которых ехали потерпевшая и подозреваемые в уголовном производстве во время инцидента», - отметил заместитель начальника ГСУ МВД Украины Александр Гнатив.

Расследование продолжается согласно плану следственных действий для того, чтобы установить роль каждого фигуранта этого дела.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно ”подрезал” неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 26 декабря было открыто еще одно производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.