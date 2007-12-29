Тимошенко поблагодарила Пинзеника

Правительство на сегодняшнем заседании рассмотрит первоочередные меры по стабилизации ситуации в экономике и осуществит ряд кадровых назначений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

В тоже время, она не уточнила, о каких назначениях идет речь.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Министерство финансов Украины и министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА за результативную подготовку Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

«За 10 дней подготовлен достойный бюджет, согласованный со всеми министерствами и депутатскими фракциями. Все министерства, несмотря на новые кадровые назначения, смогли подготовить предложения. И это, безусловно, прекрасное завершение года. Мы должны понимать, что главная нагрузка по согласованию бюджета легла на плечи министра финансов и его команды», - добавила она.

Глава правительства уточнила, что в бюджете на 2008 год усилена инвестиционная составляющая, а также увеличено финансирование на развитие культуры и науки. «Обычно все правительство отчитывается за 100 дней своей деятельности, а мы можем отчитаться уже за первые 10 дней», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.