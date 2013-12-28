Власть сфальсифицирует будущие президентские выборы - Луценко

Власть будет фальсифицировать президентские выборы в Украине, которые должны состояться в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, убеждение в этом выразил оппозиционный политик Юрий Луценко сегодня во время выступления на харьковском Евромайдане.

«Проблема в том, что выборов в европейском значении этого слова у нас не будет. Мафия не избирается, мафия захватывает власть и держит всю страну. Поверить в то, что Янукович проведет выборы, невозможно», - сказал Луценко.

Политик выразил убеждение, что власть будет использовать технологию подкупа, а также разрабатывать силовой сценарий решения возможных конфликтов.

«Мы заглянули за кулисы, за занавес того сценария выборов, который нам готовил Янукович. За теми кулисами мы увидели, что Януковича ІІ провозгласит нам начальник «Беркута». Мы все сегодня осознали, что технологией этой власти будут штыки спецназа и ворованное бабло олигархов. Но эти две технологии не имеют ничего общего с демократическими выборами», - подчеркнул Луценко.

По его мнению, сейчас в Украине нет качественного закона о выборах и объективной Центральной избирательной комиссии.

Луценко подчеркнул, что люди должны будут отстоять результаты выборов, если они будут проведены.

«В день выборов должен быть не только вброс бюллетеня, но и выход на улицы всех 80% украинцев, которые выбирают жизнь без Януковича, всех 62%, которые выбирают жизнь по европейским правилам», - отметил Луценко.

Он призвал граждан для отстаивания своих прав и эффективного координирования действий вступать в общественное объединение «Майдан».