Милиция задержала 4 человек, которые облили зеленкой Луценко с женой

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, задержаны трое мужчин и женщина.

«Во время его речи неизвестный мужчина плеснул в сторону Ю.Луценко жидкостью зеленого цвета. Еще двое мужчин и женщина также пытались облить выступавшего. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, которые находились возле митингующих, нарушители правопорядка были задержаны на месте происшествия и доставлены для выяснения обстоятельств в Дзержинский РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области для установления обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

На данное время этот факт зарегистрирован в журнале «единого учета уголовных правонарушений и других происшествий». Ведется дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13.00 на харьковском Евромайдане Ю.Луценко и И.Луценко неизвестные облили зеленкой.