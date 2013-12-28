Милиция задержала 4 человек, которые облили зеленкой Луценко с женой

15:40, 28 декабря 2013
Политика
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В Харькове милиция задержала четыре человека, которые на местном Евромайдане облили зеленкой оппозиционного политика Юрия Луценко и его жену, народного депутата Ирину Луценко.

Луценко пострадал от хулиганов

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, задержаны трое мужчин и женщина.

«Во время его речи неизвестный мужчина плеснул в сторону Ю.Луценко жидкостью зеленого цвета. Еще двое мужчин и женщина также пытались облить выступавшего. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, которые находились возле митингующих, нарушители правопорядка были задержаны на месте происшествия и доставлены для выяснения обстоятельств в Дзержинский РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области для установления обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

На данное время этот факт зарегистрирован в журнале «единого учета уголовных правонарушений и других происшествий». Ведется дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13.00 на харьковском Евромайдане Ю.Луценко и И.Луценко неизвестные облили зеленкой.

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