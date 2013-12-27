Шустер отрицает прекращение сотрудничества "Интером"

Шустер уточнил, что последняя в этом году программа "Шустер Live" была 20 декабря и на нынешнюю пятницу эфир не планировался, пишет Украинская правда.

Как известно, ранее директор "Национальных информационных систем" Назим Бедиров, исполнительный директор Лаврентий Малазония, Игорь Шувалов и журналист Ольга Червакова ушли с канала "Интер". Сообщается, что они планируют запустить новый телеканал.

Как известно, в конце ноября с программой был связан скандал, тогда эфир "Шустер LIVE" внезапно прервали российским сериалом.