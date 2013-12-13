Из Одессы выехали три поезда со студентами для участия в провластных митингах

Как передает корреспондент УНИАН, состав под номером 0534, состоящий из 18 вагонов, выехал около 18.30. В вагонах разместились молодые люди, которые не скрывали, что являются студентами университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Многие заходили в вагоны с большими целлофановыми пакетами. Также в вагоны садились люди более старшего возраста с какими-то списками.

Одна из девушек рассказала, что «дорогу оплатили», но о плате за участие в митинге говорить отказалась. По словам нескольких студентов, которые согласились прокомментировать поездку, не называя своих имен, им «вместо денег просто проставят оценки и зачеты за сессию».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», еще два поезда отправились со станции «Одесса-Главная» после 17.00.

«Все три состава сформированы из 18 плацкартных вагонов, в каждом из которых – 54 места. Страшно, что эти дети даже не понимают, что происходит», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе оппозиция заявляет, что студентов и бюджетников принуждают ехать в Киев на провластные митинги.

По информации пресс-службы «Евромайдан-Одесса», «регулярно на митинги Партии регионов в столицу из Одессы отправляются несколько автобусов». При этом у некоторых студентов юридической академии в ведомостях уже стоят пометки о несдаче экзаменов.

«На факультете адвокатуры сегодня декан собирал старост и сказал, чтобы все студенты ехали на Антимайдан, оплата 300 грн в день, ночевка в филиале. Такое же происходит на других факультетах Одесской национальной юридической академии», - утверждает пресс-служба.

Руководство Национального университета «Одесская юридическая академия» не отрицает отправку в Киев студентов и преподавателей. «Мы никому не запрещаем выражать свои политические убеждения, ни преподавателям, ни студентам. Главное – не в ущерб учебному процессу», - заявил ректор Владимир Завальнюк.

Народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов является президентом университета «Одесская юридическая академия», в структуру которой также входит Международный гуманитарный университет.