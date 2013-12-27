В Черновцах двое нападавших пытались разгромить местный Евромайдан
В пятницу, 27 декабря, приблизительно в 6.30, двое неизвестных людей в лыжных масках пытались разгромить палатки черновицкого Евромайдана, установленные на Центральной площади Черновцов возле памятника Шевченко.
Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону активисты Черновицкой организации ВО "Свобода", которые дежурили на местном Евромайдане, двое людей в лыжных масках неожиданно выскочили из белого легкового автомобиля «Фиат» и стали ломать студенческую палатку, после чего бросились к партийным палаткам ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода".
Однако из другой палатки, принадлежащей «Областному штабу сопротивления диктатуре», выбежали дежурные и, после рукопашного столкновения задержали нападающих. Информации о пострадавших во время драки пока нет.
По данным активистов, злоумышленников доставили в Шевченковский райотдел милиции Черновцов, где их допрашивают. К ним никого не пускают.
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В пресс-службе УМВД Украины в Черновицкой области УНИАН подтвердили, что такой факт имел место, уточнив, что личности нападавших и их мотивы сейчас выясняются.
Также в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН помощник начальника УМВД, полковник милиции Иван Зайцев заявил, что в ближайшее время СМИ будут проинформированы о деталях инцидента.