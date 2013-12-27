В Черновцах двое нападавших пытались разгромить местный Евромайдан

11:35, 27 декабря 2013
Политика
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В пятницу, 27 декабря, приблизительно в 6.30, двое неизвестных людей в лыжных масках пытались разгромить палатки черновицкого Евромайдана, установленные на Центральной площади Черновцов возле памятника Шевченко.

Евромайдан в Черновцах

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону активисты Черновицкой организации ВО "Свобода", которые дежурили на местном Евромайдане, двое людей в лыжных масках неожиданно выскочили из белого легкового автомобиля «Фиат» и стали ломать студенческую палатку, после чего бросились к партийным палаткам ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода".

Однако из другой палатки, принадлежащей «Областному штабу сопротивления диктатуре», выбежали дежурные и, после рукопашного столкновения задержали нападающих. Информации о пострадавших во время драки пока нет.

По данным активистов, злоумышленников доставили в Шевченковский райотдел милиции Черновцов, где их допрашивают. К ним никого не пускают.

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В пресс-службе УМВД Украины в Черновицкой области УНИАН подтвердили, что такой факт имел место, уточнив, что личности нападавших и их мотивы сейчас выясняются.

Также в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН помощник начальника УМВД, полковник милиции Иван Зайцев заявил, что в ближайшее время СМИ будут проинформированы о деталях инцидента.

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