Батькивщина: Богатырева давит на врачей Чорновол, чтобы скрыть реальное состояние ее здоровья

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина".

Согласно сообщению, Раиса Богатырева уже второй раз приехала в клинику и осуществляет давление на врачей и администрацию, чтобы квалифицировать нанесенные журналистке телесные повреждения как травмы "средней тяжести" и выставить избиение как мелкий конфликт, исполнители которого понесут минимальное наказание или избегут его совсем.

В партии возмущены таким положением дел и требуют от Богатыревой прекратить давление на врачей. Кроме этого, "Батькивщина" призывает следствие переквалифицировать возбужденное дело об избиении журналистки Черновол с "хулиганства" на "покушение на убийство общественного деятеля".

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет. По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.