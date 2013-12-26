Кредит от России является началом нового этапа экономического роста Украины - Янукович

13:03, 26 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что кредит от России является для Украины началом нового этапа экономического роста, и необходимо найти эффективные пути использования этих ресурсов.  

Янукович хочет найти эффективные пути использования российского кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета регионов.

“Кредит, который мы получили, в 15 млрд, на данном этапе не только ограждает финансовую систему и экономику Украины от возможных потрясений, но и составляет для нас условия, а также для наших производителей для начала нового этапа экономического роста”, - подчеркнул Янукович.

По его словам, достигнутые с Россией договоренности дают возможность «закладывать планы, в первую очередь, по стабильному развитию промышленности, ее модернизации и повышению конкурентоспособности украинских товаров, созданию новых рабочих мест».

«Достигнутые новые отношения с Россией - это лишь условие и требование к нашим внутренним преобразованиям. Не нужно ожидать, что произойдет какое-то чудо, нужно использовать эти возможности и найти эффективные пути использования этих ресурсов», - заявил Янукович.

Как сообщал УНИАН, на заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долларов и ставкой доходности 5% 19 декабря.

24 декабря премьер-министр Николай Азаров во время встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Москве сообщил, что Украина получила первый транш в размере 3 млрд долларов в рамках кредита на сумму 15 млрд долларов.

Ранее Азаров заявлял, что первый транш в размере 3 млрд долларов правительство направит на социальные выплаты.

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