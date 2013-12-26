Активисты пикетируют МВД, дороги у здания перекрыты грузовиками

Несколько сотен митингующих с Майдана пикетируют здание Министерства внутренних дел.

Здание МВД охраняют бойцы спецподразделения “Беркут”, которые разместились во дворе министерства. Заезды на территорию министерства перекрыты грузовиками с песком, а парадный вход закрыт изнутри.

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Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко, а также немедленного привлечения к ответственности лиц, которые избили журналистку и общественную активистку Татьяну Чорновол, тех, кто причастен к нападениям на активистов майданов по всей Украине, а также тех, кто разгонял 30 ноября столичный Майдан. Люди скандируют: «Банду – прочь!», «Захарченко – в отставку!», «Захарченко – на нары!», «Революция!».

«На 14 часов запланирована встреча с министром Захарченко, на которой он должен отчитаться о ходе следствия относительно преступлений против активистов майданов. Также ожидаем, что министр или кто-то из его заместителей выйдет к протестующим и скажет людям прямо, чего ожидать от этой неприемлемой ситуации с массовыми репрессиями, преследованием и бандитскими нападениями на протестующих, которую сейчас видим по всей Украине. Пусть осмелятся и наконец хотя бы посмотрят людям в глаза», – заявил народный депутат от ВО «Свобода» Руслан Марцинкив.

Здание МВД охраняют бойцы спецподразделения “Беркут”, которые разместились во дворе министерства. Заезды на территорию министерства перекрыты грузовиками с песком, а парадный вход закрыт изнутри.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом неизвестные жестоко избили журналистку и активистку Майдана Татьяну Чорновол. Она находится в реанимации.

Министр внутренних дел Захарченко сообщил, что установлены личности троих людей, причастных к нападению на Чорновол, и двое из них задержаны.